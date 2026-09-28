(ANSA) - ROMA, 28 SET - Portare la prevenzione cardiovascolare sempre più vicino alle donne, valorizzando la farmacia come presidio sanitario di prossimità e promuovendo un approccio fondato sulla medicina di genere, attento alle specificità dei fattori di rischio e della salute cardiovascolare femminile. È questo l'obiettivo di 'Cuore in Farmacia - Prevenzione cardiovascolare e screening al femminile', la campagna promossa da Cittadinanzattiva e Federfarma, che quest'anno, dopo le precedenti esperienze territoriali, assume una dimensione nazionale, aprendosi alle farmacie di tutto il territorio italiano, con 500 farmacie aderenti.

La campagna parte in occasione della Giornata mondiale del cuore (29 settembre) e proseguirà nel mese di ottobre con le attività di informazione, sensibilizzazione e valutazione del rischio cardiovascolare nelle farmacie aderenti. E' rivolta alle donne tra i 40 e i 60 anni e consiste nella somministrazione di un questionario di valutazione del rischio cardiovascolare, la misurazione della pressione arteriosa e la rilevazione di alcuni parametri, quali peso, altezza e circonferenza vita. Nelle farmacie che dispongono di servizi di telemedicina, il percorso potrà inoltre essere integrato, sulla base della disponibilità della farmacia, con l'esecuzione gratuita di un elettrocardiogramma con tele-refertazione specialistica.

"Con questa campagna - dichiara Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva - ci rivolgiamo ad un target specifico, quello delle donne over 40, con l'obiettivo di contribuire a ridurre le diseguaglianze di genere che tuttora persistono in Italia nell'accesso alle cure e nell'impatto che hanno le patologie cardiovascolari". Per il presidente di Federfarma nazionale Marco Cossolo, "questa edizione nazionale di 'Cuore in farmacia' consolida ulteriormente la collaborazione tra la rete delle farmacie e Cittadinanzattiva, conferendo concretezza ad alcuni valori molto cari ad entrambe le associazioni". (ANSA).

