(ANSA) - ROMA, 30 SET - Tre giorni di controlli gratuiti per la salute respiratoria a Roma, con spirometrie, colloqui con pneumologi e nuovi test diagnostici. Dal 3 al 5 ottobre, nell'ambito del 27/mo Congresso nazionale di Pneumologia, torna nella Capitale "REMaRe Insieme", il roadshow dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle malattie respiratorie, promosso dall'Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (Aipo), dalla Società Italiana di Pneumologia (Sip) e dalla Consulta della Pneumologia.

Le malattie respiratorie croniche rappresentano una delle principali cause di morte a livello mondiale, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità. Un poliambulatorio mobile attrezzato farà tappa in tre diversi punti della città, dalle 9 alle 17, offrendo gratuitamente ai cittadini esami e informazioni sulla salute dei polmoni. Al centro dell'iniziativa, Bpco (broncopneumopatia cronica ostruttiva), asma e prevenzione vaccinale. I cittadini potranno sottoporsi a una spirometria, esame semplice e non invasivo che consente di valutare la funzionalità respiratoria, e parlare con medici pneumologi per chiarire dubbi dal fumo all'inquinamento atmosferico, fino all'esposizione professionale a sostanze nocive.

L'edizione itinerante del 2025 ha coinvolto 100 operatori sanitari, con quasi 1.500 spirometrie effettuate e oltre 2.100 partecipanti. Un quarto di questi ha scoperto di avere un problema respiratorio. "Intercettare per tempo i segnali di una possibile malattia respiratoria significa poter intervenire prima che questa comprometta significativamente la qualità di vita", afferma Raffaele Scala, presidente Aipo. La prevenzione, sottolinea Paola Rogliani, presidente Sip, "parte dalla conoscenza dei fattori di rischio e dall'attenzione ai segnali che possono indicare un problema respiratorio". Accanto al roadshow, domenica 4 ottobre alle 8 si terrà a Roma una corsa non agonistica inclusiva, aperta a tutte le età e ai pazienti, con partenza dall'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

(ANSA).

