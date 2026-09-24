(ANSA) - BOLOGNA, 24 SET - Un gravissimo incidente all'occhio. Il trasporto urgente in elisoccorso da Belluno all'Ospedale di Cona, nel Ferrarese, specializzato in patologie pediatriche alla retina. Dove è stato eseguito l'intervento che ha permesso la ricostruzione della parete oculare danneggiata salvando l'occhio del paziente: un bambino di sei anni.

È l'operazione chirurgica eseguita dall'Unità operativa di Oculistica dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara, diretta dal professor Marco Mura, che lo ha personalmente curato. Durata diverse ore, ha richiesto competenze di chirurgia vitreo-retinica di altissima specializzazione: è stata necessaria la ricostruzione della parete oculare e dell'iride, È stata, quindi, eseguita una vitrectomia, cioè la rimozione del materiale gelatinoso presente all'interno dell'occhio, e una lensectomia, la rimozione del cristallino, anch'esso danneggiato dal trauma.

Fondamentale anche il lavoro dell'equipe di Anestesia pediatrica, guidata dal dottor Milo Vason, che si è occupata della gestione anestesiologica e del monitoraggio del bambino, contribuendo alla sicurezza e alla buona riuscita dell'intervento.

"Questa storia mostra l'importanza cruciale di sostenere il servizio sanitario pubblico, l'unico sistema in grado di garantire una risposta all'altezza di situazioni così complesse e urgenti - spiegano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l'assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi - Senza fare riferimento alla provenienza dei pazienti, ma garantendo quelle competenze, professionalità e tecnologie di altissimo livello che offrono una risposta immediata e spesso salvano la vita alle persone". (ANSA).

