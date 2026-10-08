(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Tra smog, cambiamenti climatici e inquinamento indoor legato anche ai nuovi prodotti a base di nicotina, sono tante le minacce emergenti per la salute respiratoria dei bambini; non a caso i bambini e gli adolescenti che oggi soffrono di rinite allergica sono più che triplicati in 30 anni.

È quanto riferito da Stefania La Grutta, Presidente della Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili in occasione del XXX Congresso Nazionale che si è aperto oggi a Roma, "30 anni di pneumologia pediatrica: radici profonde, sguardi lontani". Il congresso affronterà anche altre minacce emergenti per la salute respiratoria dei più piccoli, come il vaping che dilaga tra i giovanissimi, infatti, secondo i dati 2026 dell'Istituto Superiore di Sanità, più di un adolescente su tre tra 14 e 17 anni ha utilizzato nell'ultimo mese almeno un prodotto contenente tabacco o nicotina.

La rinite allergica, precisa La Grutta, riguardava 30 anni fa il 4-5% dei bambini e il 4% degli adolescenti; oggi colpisce il 12,3% bambini e il 21% adolescenti, un aumento notevole, legato soprattutto a fattori ambientali, dai cambiamenti climatici allo smog. I cambiamenti del clima portano a fioriture anticipate e più durature, con perdita del concetto di stagionalità dei pollini, ed aumentata esposizione. Senza contare che lo smog modifica i pollini rendendoli più allergenici, "una tempesta perfetta che mette a rischio i più fragili - spiega - tipicamente i bambini che hanno i sistemi immunitario e respiratorio in crescita, nonché una frequenza respiratoria più elevata dell'adulto, quindi sono più esposti ai fattori ambientali".

Anche gli ambienti indoor, casa, palestra, scuola, possono mettere a rischio la salute respiratoria dei bambini, che devono essere molto protetti. Negli ambienti chiusi bisogna mantenere un'area salubre: è importante la pulizia, ma anche evitare tutti i prodotti contenenti nicotina, non solo il fumo tradizionale, ricordando che non esiste solo il fumo passivo ma anche quello di terza mano che si sedimenta su abiti, mobili e tappezzeria.

(ANSA).

