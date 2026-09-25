(ANSA) - ROMA, 25 SET - Zero fumo; muoversi ogni giorno; dieta mediterranea e meno sale; monitoraggio di pressione, colesterolo e glicemia; prevenzione personalizzata. Sono le cinque regole fondamentali per la salute del cuore ricordate dalla Hcf Fondazione Anmco per il Tuo Cuore Ets dei cardiologi ospedalieri Anmco in occasione della Giornata Mondiale del cuore che si celebra ogni anno il 29 settembre. Contro le malattie cardiovascolari, che restano ancora oggi la prima causa di morte e di ospedalizzazione nel nostro Paese e nel mondo, la prevenzione, come ha sottolineato Furio Colivicchi, presidente della fondazione, "è l'arma più potente. Circa l'80% degli eventi cardiaci può essere infatti evitato modificando i fattori di rischio principali. Oggi disponiamo di farmaci straordinariamente efficaci in grado di azzerare fattori di rischio come colesterolo Ldl e ipertensione. Fare prevenzione significa anche assicurarsi che ogni persona riceva il trattamento giusto". "L'individuazione precoce e precisa di soggetti ad alto rischio - ha dichiarato Massimo Grimaldi, presidente Anmco - e la loro presa in carico è la vera sfida che ci attende e che posiziona la prevenzione primaria quale centro di gravità del sistema salute".

La prima misura da prendere per proteggere il cuore, secondo la fondazione, è abolire completamente le sigarette e tutti i prodotti a base di tabacco: accelerano l'aterosclerosi e quadruplicano il rischio di infarto. Importante poi, svolgere attività fisica regolare, almeno 150 minuti a settimana, per contrastare la sedentarietà: l'attività fisica costante riduce la pressione arteriosa, aumenta il colesterolo "buono" (Hdl), migliora la sensibilità all'insulina e aiuta a controllare il peso corporeo. In terzo luogo, seguire la Dieta mediterranea (con ampie porzioni di frutta e verdura fresche, cereali integrali, legumi, pesce soprattutto azzurro, ridurre carni rosse grasse, insaccati, burro, fritti. Limitare il sale a meno di 5 grammi al giorno. Quarta regola è monitorare costantemente i fattori di rischio come pressione (120/80 mmHg o meno è l'ideale), colesterolo Ldl (116 mg/dL o meno se si ha già avuto problemi al cuore) e glicemia (inferiore a 100 mg/dL). La circonferenza vita non dovrebbe superare i 102 cm negli uomini e gli 88 cm nelle donne. Infine sottoporsi a screening di base (Ecg a riposo, misurazioni periodiche della pressione e analisi del sangue complete) e, se necessari, Ecocardiogramma color-doppler, test da sforzo o ecocolordoppler dei tronchi sovraortici (carotidi) per valutare lo stato delle arterie e la presenza di placche aterosclerotiche prima che ostruiscano il flusso sanguigno. (ANSA).

