(ANSA) - ROMA, 08 OTT - "Aver implementato un modello di cura territoriale a basso impatto tramite la Centrale Unica Armonizzata, riducendo lo stress legato agli spostamenti per le visite e garantendo la presa in carico dei pazienti con specifico controllo medico a distanza e telemedicina". E' la motivazione con cui l'Asl di Alessandria è stata la prima classificata della 15/ma edizione del Premio Andrea Alesini per le buone pratiche in sanità, dedicato all'umanizzazione delle cure attraverso l'innovazione tecnologica e scientifica e il welfare culturale.

Il Premio, promosso come progetto indipendente da Cittadinanzattiva con il contributo non condizionante di Farmindustria, nasce per individuare e diffondere le esperienze di eccellenza sul territorio nazionale, creando una rete virtuosa di operatori capaci di rimettere la persona al centro del sistema sanitario. L'iniziativa celebra la memoria di Andrea Alesini, medico che ha rappresentato una gestione della sanità attenta al dialogo, ai diritti dei cittadini e alla trasformazione delle aspettative in concrete azioni di governo.

L'edizione 2026 ha al centro il tema della umanizzazione delle cure attraverso l'innovazione tecnologica e scientifica e il welfare culturale. "Il Premio è un riconoscimento alla sanità che funziona - dichiara Anna Lisa Mandorino, Segretaria generale di Cittadinanzattiva - quella capace di creare, attraverso l'innovazione tecnologica e gli strumenti del welfare culturale, una medicina pienamente e autenticamente umana e umanizzante, in grado di porre la persona al centro". Come affermava Andrea Alesini, "il nostro obiettivo prioritario: restituire alla cura quell'attenzione ai diritti, al dialogo e alla dignità della persona".

Al secondo posto nella classifica del premio Alesini l'Asuit di Trento per le iniziative per il benessere psicofisico dei giovani fragili, attraverso la 'Prescrizione Sociale' e l'uso di dispositivi digitali. Ex aequo il terzo post,o all'Ats di Pavia ('Promozione della radiologia domiciliare') e all'Asl di Biella ('Innovazione digitale per la sicurezza del paziente oncologico'). Infine tre menzioni speciali della Giuria: 'Con il cuore nei rifugi biellesi' dell'Asl di Biella, 'Coloriamo i luoghi della salute mentale' (Asl Salerno) e 'Dall'ascolto alla cura' (Asl Roma 4). (ANSA).

