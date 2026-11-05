Nel 52/mo Congresso Nazionale della Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica (SIRM) sarà conferito un prestigioso riconoscimento alla professoressa Asmaa Al-Thani, per il suo "straordinario contributo" allo sviluppo della ricerca radiogenomica al fine di una medicina di precisione e innovazione biomedica in Qatar e nell'intera regione mediorientale.

Figura di riferimento nel panorama scientifico internazionale, Al-Thani ha svolto un ruolo determinante nella creazione e nello sviluppo della Qatar Biobank, un'infrastruttura strategica di ricerca che raccoglie oltre 50.000 campioni biologici e genetici, costituendo un patrimonio scientifico di eccezionale valore per lo studio delle malattie, la prevenzione e l'evoluzione della medicina personalizzata. Il suo impegno ha contribuito significativamente a consolidare il ruolo del Qatar quale polo emergente della ricerca genomica e delle scienze della vita in Medio Oriente, promuovendo collaborazioni scientifiche internazionali e nuove prospettive per la medicina traslazionale. Particolare rilievo assume la collaborazione scientifica avviata con l'Italia attraverso un Memorandum of Understanding, finalizzato all'integrazione del patrimonio genomico e biomedico con le più avanzate tecnologie di radiomica e intelligenza artificiale. Questa iniziativa mira alla realizzazione di una piattaforma multidisciplinare capace di integrare dati genetici, clinici e di imaging, favorendo lo sviluppo di nuove soluzioni diagnostiche e terapeutiche e offrendo un'infrastruttura strategica a supporto delle imprese biotecnologiche, della ricerca traslazionale e della medicina di precisione e personalizzata.

Il riconoscimento intende celebrare non soltanto l'eccellenza del percorso scientifico di Al-Thani, ma anche la sua visione di una ricerca senza confini, nella quale genomica, diagnostica per immagini e intelligenza artificiale convergono per costruire il futuro della medicina.

