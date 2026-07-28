(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Cammino, prevenzione oncologica, educazione ai corretti stili di vita e valorizzazione del territorio. Sono gli obiettivi del 'Roccella Fitwalking', la manifestazione, giunta alla 14esima edizione, che prenderà il via il 16 agosto e che ogni anno richiama in Calabria migliaia di partecipanti. L'iniziativa, presentata oggi in Senato, è promossa dall'Asd Calabria Fitwalking, associazione impegnata a diffondere la cultura della prevenzione attraverso l'attività motoria e, in particolare, il fitwalking, una forma di cammino sportivo caratterizzata da una tecnica specifica che rende il passo più dinamico, vigoroso ed efficace rispetto al semplice camminare.

Nel corso della settimana si alterneranno camminate sportive, percorsi esperienziali in contesti di particolare pregio paesaggistico e culturale, appuntamenti serali e iniziative pensate anche per valorizzare il territorio e promuovere un modello di turismo sostenibile e attivo. Tra gli appuntamenti in programma, domenica 16 agosto sarà possibile partecipare alla Walk for the Cure. Il ricavato sarà destinato ai progetti di Komen Italia a sostegno della prevenzione e del contrasto ai tumori del seno.

"L'Asd Calabria Fitwalking ha saputo trasformare una pratica sportiva in uno strumento di educazione e sensibilizzazione sociale, contrastando la sedentarietà che la comunità scientifica considera tra i principali fattori di rischio per numerose patologie", ha evidenziato Giusy Versace, Membro della 7ma Commissione Cultura e Istruzione Pubblica del Senato e atleta paralimpica. Per il presidente di Asd Calabria Fitwalking, Fausto Certomà, "il fitwalking è una pratica accessibile a tutti che, negli anni, ha trovato un crescente riconoscimento anche in ambito medico-scientifico".

"L'esperienza calabrese - ha aggiunto Maria Novella Luciani, medico e vicepresidente di Asd Calabria Fitwalking - ha ispirato negli anni la nascita di numerose iniziative analoghe in altre regioni italiane, una vera e propria epidemia positiva". (ANSA).

