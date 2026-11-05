Dal "pacco da giù" da riporre in maniera appropriata e consumare nei tempi corretti, alle padelle ormai da sostituire, dai taglieri utilizzati senza le dovute precauzioni, alle spugne ricettacolo di batteri. Sono le indicazioni in tema di sicurezza alimentare contenute in una webserie lanciata dall'Istituto Superiore di Sanità. La serie ("Fuori sede, dentro la cucina - Per non laurearsi… in intossicazione alimentare") è pensata per aiutare i giovani che vanno a vivere da soli ad acquisire corrette conoscenze sui comportamenti sicuri nella preparazione dei pasti.

L'importanza di promuovere una maggiore consapevolezza su questi temi emerge anche da un'indagine realizzata nell'ambito del progetto Sac (Sicurezza alimentare casalinga) dell'Iss. Tra i partecipanti di età compresa tra i 18 e i 30 anni sono emerse molte lacune nelle conoscenze e nelle abitudini quotidiane legate alla sicurezza alimentare: poco più della metà del campione sapeva che le spugne per i piatti devono essere igienizzate regolarmente e sostituite ogni mese, ancora di meno quelli che erano consapevoli che una cottura eccessiva di alimenti come pane e patate può favorire la formazione di sostanze dannose per la salute. Male anche per la conservazione degli alimenti: poco più della metà conserva correttamente le uova e sa rispondere correttamente sulle modalità di trasporto e scongelamento degli alimenti.

L'obiettivo della webserie "è trasformare informazioni scientifiche e raccomandazioni di salute pubblica in indicazioni semplici, concrete e facilmente applicabili nella vita di tutti i giorni", dice Antonella Maugliani, responsabile scientifica del progetto Sac. "La sicurezza alimentare, infatti, non riguarda soltanto la scelta degli ingredienti o la qualità dei prodotti acquistati, ma anche i gesti quotidiani che compiamo in cucina. Piccole attenzioni possono contribuire a ridurre il rischio di contaminazioni e di malattie di origine alimentare", conclude.

