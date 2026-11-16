(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Avere poco tempo per cucinare, fare la spesa online e pranzare spesso fuori casa non significa dover rinunciare a alimenti salutari e vari. In occasione della prima giornata internazionale della dieta mediterranea, che si celebra il 16 novembre, dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) arrivano cinque suggerimenti per mangiare bene anche quando il tempo a disposizione è poco.

1 - Prima di fare la spesa, controlla frigorifero e dispensa e pianifica alcuni pasti della settimana. Nel carrello non dovrebbero mancare verdura, frutta, pane e altri cereali, preferibilmente integrali, legumi e olio d'oliva. È importante anche alternare le altre fonti proteiche, come carne, pesce, uova e formaggi.

2- Legumi già cotti, in barattolo al naturale, zuppe pronte e hamburger vegetali, ma anche verdure surgelate al naturale, insalate e altre verdure in busta possono favorire il consumo di vegetali. È importante, però, confrontare le etichette, prestando attenzione al contenuto di sale e condimenti aggiunti: "Il fatto che un alimento sia confezionato - spiega Laura Rossi, direttrice del reparto Alimentazione, Nutrizione e Salute dell'Iss - non significa che abbia una cattiva qualità nutrizionale".

3 - Pane integrale con hummus e pomodori, cous cous con ceci e verdure, pasta con lenticchie: sono facilmente adattabili agli ingredienti disponibili in casa. L'idea è costruire pasti completi combinando cereali, verdure e una fonte proteica, variando le scelte nel corso della settimana. Per condire è preferibile utilizzare olio d'oliva, mentre l'acqua, anche del rubinetto, dovrebbe essere la bevanda abituale.

4 - Quando possibile, preparare qualche porzione in più di una zuppa di legumi o di verdure cotte permette di risparmiare tempo nei giorni successivi. Gli alimenti vanno conservati correttamente e, se non saranno consumati a breve, possono essere congelati in porzioni, ricordando di indicare la data.

5 - Anche in mensa, al bar o ordinando a domicilio è possibile fare scelte in linea con la dieta mediterranea. Basta cercare di includere le verdure, alternare le fonti proteiche e scegliere i legumi quando sono disponibili. (ANSA).

