(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Divieto assoluto di fumo al chiuso e di ogni forma di pubblicità: "due misure urgenti per proteggere i non fumatori e, più in generale, le nuove generazioni dai pericoli delle sigarette e di tutti i prodotti da fumo". Sono queste le richieste alle Istituzioni contenute nel 'Manifesto per la tutela dei diritti dei non fumatori'. È promosso dall'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), Fondazione Airc per la Ricerca sul Cancro Ets, Fondazione Umberto Veronesi Ets e Fondazione Aiom: propone, al Parlamento e al Governo, di estendere e uniformare i divieti previsti per le sigarette tradizionali a tutti i dispositivi che generano emissioni inalabili (come e-cig con o senza nicotina e i prodotti a tabacco riscaldato) nei luoghi chiusi aperti al pubblico o a uso collettivo.

Inoltre, si sottolinea, è indispensabile aumentare le tutele anche agli spazi aperti e semiaperti molto frequentati: tra cui aree scolastiche e sanitarie, parchi, aree gioco, impianti sportivi, spiagge e dehors. Vanno infine rafforzati, affermano i promotori, e aggiornati, i divieti di pubblicità e marketing già vigenti, estendendoli a tutte le categorie di nuovi prodotti da fumo e da nicotina. Le normative attuali, infatti, "non tengono conto dell'evoluzione dell'offerta dei prodotti da fumo e dell'evoluzione dei mezzi di comunicazione, ed è pertanto necessario colmare le lacune normative per vietare ogni forma di promozione commerciale e sponsorizzazione diretta o indiretta anche attraverso canali digitali, social media, influencer, eventi e punti vendita. Per farlo servono maggiori controlli e sanzioni più efficaci".

Il documento è stato presentato oggi a Roma in un convegno organizzato per la Giornata pre-congressuale del XXVIII Congresso Nazionale Aiom. Il Manifesto sarà ora inviato alla Commissione Sanità del Senato per giungere al più presto all'approvazione. Tutto questo, concludono le organizzazioni promotrici dell'iniziativa, in attesa della discussione al Senato del disegno di legge di iniziativa popolare che prevede l'incremento di 5 euro di tutti i prodotti da fumo. (ANSA).

