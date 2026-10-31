Ha salvato la vita a una persona donando il fegato a pochi giorni da quello che sarebbe stato il suo 98/o compleanno. Così la vicenda di Annina Sensi, di Montale (Pistoia) deceduta la scorsa settimana all'ospedale San Jacopo per un'emorragia cerebrale, come riportato oggi dai quotidiani La Nazione e Il Tirreno.

Dopo l'accertamento di morte cerebrale, la famiglia ha acconsentito al prelievo, incoraggiata dai medici che hanno spiegato come il fegato conservi la propria funzionalità indipendentemente dall'età anagrafica. A favorire la donazione è stato anche il gruppo sanguigno raro della donna, B positivo, presente solo nel 7% della popolazione.

L'intervento di trapianto è perfettamente riuscito. I familiari, già sensibili al tema poiché in passato un'altra figlia della donna aveva vissuto più a lungo grazie a un trapianto di fegato, hanno reso pubblica la vicenda per promuovere la cultura della donazione e invitare i cittadini a registrare la propria volontà al rinnovo della carta d'identità.