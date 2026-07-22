(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Circa 350 mila soci dell'Avis, pari a quasi un terzo della base associativa, hanno meno di 35 anni.

Alla luce di questo dato, la nuova campagna dell'associazione 'La gratuità ha il nostro volto', dedicata alla promozione della donazione volontaria, anonima, periodica e gratuita, avrà come protagonisti proprio i giovani donatori Avis di tutta Italia, scelti al posto di testimonial o influencer.

La campagna ha preso il via oggi con una grande mobilitazione digitale: tutte le sedi Avis d'Italia hanno pubblicato contemporaneamente lo stesso messaggio, dando vita a un grande flash mob in rete. Un'unica voce, diffusa in tutta Italia nello stesso momento, per affermare insieme il valore della gratuità e dare il via a un racconto che proseguirà nei prossimi mesi con nuovi contenuti e nuove storie.

Tre gli obiettivi della campagna: riaffermare il valore della gratuità della donazione, rafforzare la fiducia nel sistema trasfusionale e nelle associazioni di volontariato e coinvolgere le nuove generazioni con un linguaggio autentico e contemporaneo.

"La gratuità è il cuore della donazione di sangue e plasma e uno dei pilastri del nostro sistema trasfusionale - sostiene il presidente di Avis Nazionale, Oscar Bianchi -. Con questa campagna vogliamo raccontare un valore che continua a vivere grazie a migliaia di giovani che scelgono di donare con responsabilità e consapevolezza. I loro volti rappresentano una comunità fondata su fiducia, accoglienza e partecipazione: è questa la forza di Avis". (ANSA).

