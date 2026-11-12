Pietro ha 18 anni e si trova davanti a una scelta importante: esprimere il proprio consenso alla donazione di organi e tessuti quando richiede la carta d'identità. Una semplice domanda, "Acconsenti?", che diventa l'occasione per confrontarsi con gli amici, porsi interrogativi e mettersi alla ricerca di risposte. È lui il protagonista di 'La Scelta. Il valore della donazione', il docufilm realizzato dagli studenti con la consulenza tecnico-scientifica del Centro nazionale trapianti e presentato all'Istituto superiore di sanità.

Nato da un percorso di ascolto che ha coinvolto 750 studenti di 14 scuole superiori, distribuite in 8 regioni, il film è stato ideato e prodotto da Noisiamofuturo e Iosonogio.tv. Gli studenti hanno discusso in classe la donazione di organi, tessuti e cellule, condividendo opinioni, emozioni e dubbi e formulando le domande poi rivolte a professionisti, persone trapiantate, donatori e familiari. Ai successivi focus group hanno partecipato 32 giovani, mentre in 42 hanno lavorato alla produzione. Ne è nato un contenuto che parla ai ragazzi attraverso la loro voce e il loro linguaggio.

Alla proiezione hanno partecipato gli studenti di tre istituti romani. "Trasferire conoscenza ai cittadini, accrescere la cultura scientifica e favorire lo sviluppo dello spirito critico è uno dei nostri doveri istituzionali più importanti", ha dichiarato il presidente dell'Iss Rocco Bellantone. "La cultura della donazione nasce dalla conoscenza e dalla consapevolezza: avvicinare i giovani a questi temi significa contribuire a costruire una società più informata e solidale".

Nel 2025, tra i 18-30enni che hanno espresso al Comune la propria volontà sulla donazione, le opposizioni sono state il 39,7%, contro il 33,6% dell'anno precedente: quasi quattro giovani dichiaranti su dieci hanno scelto il "no".

"Questi dati ci dicono che dobbiamo ascoltare di più i giovani e offrire loro strumenti per affrontare dubbi e paure", ha spiegato il direttore generale del Cnt Giuseppe Feltrin. "Per questo siamo partiti dalle loro domande e non da ciò che le istituzioni volevano dire. Il risultato è un contenuto scientificamente corretto, costruito con il loro linguaggio per aiutare ciascuno a maturare una scelta libera e informata".

"La Scelta. Il valore della donazione" è accessibile gratuitamente e a disposizione di insegnanti, formatori, associazioni e professionisti sanitari, su Iosonogio.tv, la piattaforma di edutainment di Noisiamofuturo.

