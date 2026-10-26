(ANSA) - PARMA, 26 OTT - Trentamila euro per sostenere la ricerca contro leucemie e linfomi: è il finanziamento stanziato dall'associazione Chiara Tassoni a favore di due progetti dell'Università di Parma. "L'associazionismo è un partner importante" osserva il rettore Paolo Martelli "perché, con risorse proprie, interviene in una situazione sempre difficile, di sottofinanziamento alla ricerca, e aiuta la ricerca a progredire".

Il progetto Progenomeled, coordinato Luca Pagliaro del dipartimento di Medicina e Chirurgia, si concentra sul linfoma extranodale e analizzerà le interazioni tra cellule tumorali e ambiente circostante, insieme ai meccanismi che guidano l'evoluzione della malattia. L'obiettivo è identificare nuovi biomarcatori e possibili bersagli per future terapie.

Per Roberto Albertini, presidente dell'associazione Chiara Tassoni "il legame tra ateneo e territorio rappresenta una risorsa strategica: la ricerca è un investimento sul futuro perché genera competenze e opportunità che nel tempo si riflettono sulla qualità dell'assistenza e sulla salute dei cittadini". Il progetto Screemir, coordinato da Simone Fortunati del dipartimento di Scienze Chimiche, punta a sviluppare un sistema diagnostico per le leucemie acute mieloidi, basato su biosensori elettrochimici capaci di rilevare particolari molecole, i microRna, potenzialmente utili per riconoscere la malattia in modo più rapido e accurato. I risultati dei progetti saranno pubblicati su riviste scientifiche di fascia Q1. (ANSA).

