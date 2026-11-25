Una paziente con insufficienza renale allo stadio terminale è "la prima" persona a superare un anno di indipendenza dalla dialisi grazie a uno xenotrapianto con un rene suino geneticamente modificato: è l'annuncio del Mass General Brigham di Boston secondo cui il traguardo rappresenta "il più lungo periodo di funzionamento continuo di un rene suino in un paziente vivente" e costituisce un passo avanti verso lo xenotrapianto come opzione terapeutica concreta per i pazienti con insufficienza renale terminale. La paziente di 58 anni, Molly Falco, soffriva di insufficienza renale per una patologia diagnosticata durante l'infanzia e faceva la dialisi dal 2024.

Il 22 novembre 2025, presso il Massachusetts General Hospital è stata sottoposta al trapianto del rene sperimentale EGEN-2784, sviluppato da un'azienda nell'ambito del programma di "accesso esteso" della Food and Drug Administration.

Il programma clinico di xenotrapianto è diretto da Leonardo Riella, del Massachusetts General Hospital e il Mass General Brigham Transplant Center. A un anno dall'intervento, il rene trapiantato nella signora Falco continua a funzionare e la paziente non necessita più di dialisi, dimostrando il potenziale di lunga durata del rene suino geneticamente modificato.