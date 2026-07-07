(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Un francobollo dedicato ad Amplifon, l'azienda leader mondiale nelle soluzioni per la cura dell'udito, è stato presentato oggi nell'ambito della serie tematica 'Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy'.

Il francobollo, emesso in oltre 170mila esemplari, raffigura un profilo di donna in cui l'orecchio assume un ruolo centrale, richiamando il valore della cura dell'udito come parte essenziale della vita delle persone e strumento per riscoprire, attraverso il suono, emozioni, relazioni e quotidianità.

L'iniziativa è stata presentata oggi a Roma presso la sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy in occasione di un evento dedicato a otto nuove emissioni della serie, alla presenza, tra gli altri, del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, del sottosegretario di Stato con delega alla Filatelia, Fausta Bergamotto e della consigliera di amministrazione di Amplifon, Nina Cortese.

"Siamo molto orgogliosi di questa emissione che rappresenta un omaggio e un riconoscimento alla storia della nostra azienda, al suo percorso di crescita sui mercati internazionali e al suo costante contributo all'eccellenza del Made in Italy nel mondo, in un settore che ha un impatto molto importante sulla qualità della vita delle persone", ha commentato Nina Cortese, consigliera di amministrazione di Amplifon.

Il gruppo, con ricavi annui di circa 2,4 miliardi di euro, opera attraverso una rete di circa 10mila punti vendita in 24 Paesi e 5 continenti, impiegando circa 20mila dipendenti.

"Questi francobolli esprimono l'eccellenza del Made in Italy e la qualità del sistema produttivo italiano, confermata dal fatto che siamo il quarto paese esportatore al mondo - ha dichiarato il ministro per Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso -.

Questo è sicuramente anche un modo per celebrare l'esperienza, la capacità imprenditoriale e un sistema produttivo espressione della storia dell'economia di questo paese di cui siamo molto orgogliosi".

"I prodotti delle aziende che oggi celebriamo, raccontano una storia che poggia su elementi condivisi: la passione per la tradizione, l'attenzione all'innovazione, la ricerca puntuale della qualità ed un forte legame industriale", ha dichiarato Fausta Bergamotto, sottosegretario di Stato con delega alla Filatelia. (ANSA).

