AMELIA (TERNI) - L'effetto anche di una minima quantità di Fentanyl "può essere cento volte superiore all'eroina". A spiegarlo è Giampaolo Nicolasi, responsabile della Comunità Incontro di Amelia. "Se le 80 fiale rubate a Roma dovessero arrivare sul mercato si rischierebbe una strage" ha detto parlando con l'ANSA dopo il furto della droga all'ospedale Israelitico.

"Di fentanyl si parla in Italia - ha detto Nicolasi - da quando negli Usa provocò 80 mila morti. Il Dipartimento antidroga presso la Presidenza del Consiglio presieduto da Alfredo Mantovano ha quindi realizzato un sistema di allerta che coinvolge tutti i sistemi sanitari del Paese, dai Sert ai pronto soccorso. Una rete per intercettare il fentanyl se dovesse arrivare in Italia e quindi per evitarne la diffusione".

Nicolasi ha sottolineato che gli stessi servizi sanitari "dispongono di un protocollo per trattare farmacologicamente chi ne dovesse fare uso". "Il Fentanyl è un oppiaceo - ha aggiunto - che può essere assimilato all'eroina ma è moltissimo più forte.

Chi lo usa non fa nemmeno in tempo ad accorgersi che si sente male. Le ragazze e i ragazzi che sono nelle comunità sono al sicuro ma chi è fuori deve usare la massima cautela".

Più in generale Nicolasi ha sottolineato che "serve alzare il livello di prevenzione contro ogni tipo di droga". "Basta pensare a Terni - ha concluso -, una città martoriata dove ci sono stati tre morti per overdose in una settimana".

