(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Even Healthcare, start up di assistenza sanitaria gestita, ha chiuso un round di investimenti di serie B da 50 milioni di dollari per aprire cinque nuovi ospedali a Bangalore, in India, nei prossimi sei mesi, portando la propria rete a sette strutture. Il round triplica la valutazione rispetto a 18 mesi fa e porta la raccolta complessiva oltre i 120 milioni di dollari.

La raccolta di capitali, si legge in una nota, è stata guidata da Khosla Ventures il primo venture capital a investire in OpenAI, con la partecipazione di alcuni dei nomi più influenti della Silicon Valley: Founders Fund, il fondo di Peter Thiel che ha finanziato SpaceX e Palantir, il fondo di Joe Lonsdale 8VC (co-fondatore di Palantir), e il fondo globale di crescita Alpha Wave.

Even Healthcare è stata fondata a Bangalore nel 2020, dall'italiana Matilde Giglio con Mayank Banerjee e Alessandro Jalongo, e conta oltre mezzo milione di iscritti in 10 città indiane, triplicati nell'ultimo anno. La start up è l'unica catena di ospedali privati della nazione in cui i medici vengono valutati sulla guarigione dei pazienti, sui risultati riferiti dagli stessi, sulla durata della degenza e sulle riammissioni.

Nel sistema privato indiano, invece, circa metà della retribuzione di un medico dipende dal numero di procedure eseguite.

L'intelligenza artificiale è un aspetto centrale del modello di business. Un sistema di Ia confronta le note cliniche, gli esami diagnostici e i video della sala operatoria con i protocolli, e segnala eventuali anomalie mentre il paziente è ancora in cura. Alcuni assistenti vocali basati sull'Ia assistono i pazienti in oltre 60 lingue e dialetti indiani e riducono i tempi della burocrazia clinica da ore a minuti.

Nel primo anno completo di attività del nuovo modello integrato, nei programmi gestiti con le compagnie assicurative le riammissioni non programmate sono rimaste sotto l'1%, contro una media di settore tra l'8 e il 15%. Le degenze sono state più brevi del 40% e le coorti chirurgiche monitorate non hanno registrato alcuna infezione postoperatoria. (ANSA).

