(ANSA) - ROMA, 24 SET - Un supporto nella gestione quotidiana dei farmaci, nel rispetto delle indicazioni del medico, grazie a uno schema posologico (quantità, tempi e modalità di somministrazione) messo a punto dal farmacista, che può sconfezionare e riconfezionale i farmaci e fonire al paziente un blister personalizzato contenente tutte le pillole che devo essere assunte. È quanto previsto dalle Linee di indirizzo nazionali sul deblistering, varate da un decreto a firma del sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, che introducono per la prima volta un quadro unitario per l'erogazione del servizio nelle farmacie territoriali, definendo standard e modalità omogenee.

Un provvedimento, sostiene Gemmato, in grado di migliorare l'aderenza terapeutica nei soggetti con patologie multiple e, di conseguenza, generare un risparmio per il Servizio sanitario nazionale grazie a una riduzione delle ospedalizzazioni.

"Gli anziani con più di ottant'anni assumono in media fra le 10 e le 15 pillole di farmaco al giorno: aderire alla terapia diventa quindi molto complesso, specialmente se si tratta di soggetti soli o pluri-patologici. Le linee guida - ha detto il sottosegretario nel corso di una conferenza stampa al ministero della Salute - servono a omogeneizzare un servizio che era partito soltanto in tre Regioni, perché nelle altre si faceva fatica senza avere dei testi di riferimento".

Gemmato ha detto inoltre che "la prestazione è ascrivibile ai servizi resi dalla farmacia dei servizi, quindi si rimanderà agli accordi regionali la possibilità di remunerare e di quantificare la remunerazione" per le farmacie che forniscono il servizio. (ANSA).

