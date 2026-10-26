(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Non solo garante dell'accesso ai medicinali, ma protagonista dell'assistenza sul territorio: è stata la svolta della professione del farmacista iniziata esattamente 20 anni fa, il 26 ottobre 2006, con il Documento programmatico presentato a Roma dalla Federazione ordini farmacisti italiani (Fofi).

"A Palazzo Marini abbiamo avuto il coraggio di immaginare una professione capace di mettere sempre più le proprie competenze al servizio di una sanità vicina alle persone. Oggi possiamo dire, con orgoglio, che quella visione è diventata realtà", dichiara il presidente della Fofi, Andrea Mandelli. "È nel rapporto di fiducia costruito con le persone che risiede la forza del cambiamento realizzato insieme. Oggi questa vicinanza è una risorsa per il Ssn. In una società che invecchia, con una domanda di assistenza sempre più complessa, la sfida - ha rilevato - è intervenire prima e meglio, rafforzando la prevenzione, l'appropriatezza e l'aderenza alle terapie".

Per ripercorrere le tappe di questa evoluzione, che ha trovato nella legge 69/2009 un primo importante riconoscimento normativo, aprendo la strada alla Farmacia dei servizi e a un progressivo ampliamento delle funzioni e delle competenze del farmacista nel Servizio sanitario nazionale, la Fofi organizzerà il prossimo 25 novembre un evento celebrativo, durante il quale sarà presentato in anteprima il docufilm '2006-2026. I vent'anni che hanno trasformato la professione'. (ANSA).

