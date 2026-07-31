(ANSA) - ORISTANO, 31 LUG - Ancora un caso di Febbre del Nilo è stato registrato oggi in provincia di Oristano. Una persona ultraottantacinquenne è ricoverata all'ospedale "San Martino", dove è arrivata nei giorni scorsi con febbre alta e sintomi riconducibili alla West Nile. Il sospetto clinico è stato confermato dalle analisi di laboratorio, fa sapere in una nota la Asl di Oristano che ha avviato l'inchiesta epidemiologica e le attività di profilassi.

Con quello comunicato oggi, salgono a quattro i casi accertati di Febbre del Nilo in provincia di Oristano nel 2026: il primo risaliva a maggio scorso e riguardava un soggetto ultrasessantenne, il secondo una persona ultranovantenne che, dopo aver contratto il virus e sviluppato la malattia, era purtroppo deceduta; il terzo una persona ultrasessantenne che si trova tuttora sotto osservazione al San Martino.

"Una rapida escalation di casi a cui purtroppo questa malattia ci ha abituato - spiega la direttrice del dipartimento di Prevenzione Maria Valentina Marras -. Per questo, invitiamo ancora una volta le cittadine e i cittadini, in particolare i soggetti fragili e anziani, a prevenire eventuali situazioni a rischio e a proteggersi dalle punture di questo insetto con tutti gli strumenti che ricordiamo: evitare i ristagni d'acqua, proteggersi con spray repellenti e abiti lunghi quando si è all'aperto, schermare la propria casa con zanzariere". (ANSA).

