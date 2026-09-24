"Il Pnrr ha portato infrastrutture importanti. Ora dobbiamo riempirle di organizzazione, professionisti, competenze e servizi. Le liste d'attesa non possono essere soltanto misurate: devono essere governate". A dirlo il presidente della Fiaso, Giuseppe Quintavalle, che ha posto l'accento sul ruolo dei direttori generali nel processo di trasformazione del Servizio sanitario nazionale intervenendo, a Catanzaro, a Medsalute 2026 - "Economia e Salute. La sfida della sostenibilità nel Mezzogiorno", la due giorni promossa da Motore Sanità, Regione Calabria e Fiaso, dedicata al governo della salute nelle Regioni meridionali.

"La sanità - ha detto - cammina sulle gambe dei direttori generali delle Asl e degli ospedali. Sono loro ad affrontare quotidianamente le difficoltà del sistema, con l'obiettivo di migliorare e difendere un Servizio sanitario nazionale che resta unico al mondo".

In merito alle liste d'attesa, la prospettiva indicata è il passaggio dalla semplice prenotazione della prestazione alla presa in carico complessiva della persona: "Dobbiamo intercettare i bisogni attraverso le Case della comunità, garantire l'interoperabilità dei sistemi e accompagnare il cittadino verso il luogo di cura più appropriato. Un primo punto di assistenza può essere utile, ma quella persona non deve essere abbandonata: va indirizzata e seguita lungo tutto il percorso".

Quintavalle ha richiamato anche il ruolo della prevenzione primaria. "Dobbiamo costruire un sistema - ha detto - nel quale il risultato sia avere meno persone malate. È necessario superare una visione esclusivamente ospedalocentrica e misurare non soltanto quante prestazioni eroghiamo, ma quante persone riusciamo a curare, salvare e accompagnare nella complessità".

Fiaso ha inoltre documentato il miglioramento di diversi indicatori e l'ingresso nel sistema di nuove figure professionali con elevate competenze, elementi che possono sostenere il cambiamento organizzativo già avviato. (ANSA).

