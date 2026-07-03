Fine settimana senza il caldo e con una netta prevalenza del verde nei bollettini sulle ondate di calore aggiornati quotidianamente dal ministero della Salute. Delle 27 città considerate, oggi sono 19 quelle con il bollino verde, che indica condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione. Una situazione analoga è prevista domani, mentre domenica 5 luglio i bollini verdi saranno ben 24 e le uniche città in giallo saranno Firenze, Genova e Perugia.

Oggi ad avere il bollino giallo, che indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore, sono otto città: Catania, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara e Roma. Sabato 4 luglio la situazione cambia leggermente: alle 8 città che oggi sono in giallo si aggiungono Messina e Reggio Calabria, mentre Napoli e Pescara virano al verde. I bollini verdi prevalgono decisamente domenica 5 luglio, con ben 24 città su 27. Genova e Perugia si confermano in giallo. Bollino giallo anche per Firenze, che era riuscita a mantenere il bollino verde venerdì e sabato.