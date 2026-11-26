L'infarto può avvenire anche senza l'ostruzione delle arterie coronarie (i vasi che portano sangue e ossigeno al cuore), una condizione non meno pericolosa dell'infarto classico, che riguarda fino al 10% degli infarti e interessa in proporzione più di frequente le donne. In questi casi gli approcci diagnostici e terapeutici devono essere diversificati per giungere alla prognosi migliore per ciascun paziente.

È la raccomandazione, che arriva da una review su The Lancet firmata da Rocco Montone, cardiologo e ricercatore del Policlinico Gemelli Irccs - Università Cattolica, insieme a Filippo Crea, Editor dello European Heart Journal e Presidente eletto della European Society of Cardiology, e Roxana Mehran, Presidente dell'American College of Cardiology.

"Due pazienti possono avere la stessa manifestazione clinica, ma malattie differenti e quindi necessitare di cure diverse", commenta Antonio Gasbarrini, Direttore Scientifico del Gemelli e Ordinario di Medicina Interna, "un cambiamento di paradigma che riguarda tutta la medicina". Negli infarti senza coronarie ostruite un approccio di medicina di precisione con una terapia decisa in base alla causa sottostante porta a una prognosi migliore a un anno dall'evento, spiega Montone, come era già emerso dallo studio clinico 'Promise', pubblicato sull'European Heart Journal, che ha fornito la prima evidenza clinica a supporto della gestione personalizzata in questa popolazione di pazienti eterogenea e spesso poco riconosciuta.

Le cause di questi infarti, si legge su Lancet, possono comprendere piccole placche instabili, spasmi coronarici o alterazioni del microcircolo. In altri casi, ulteriori indagini possono individuare patologie differenti, come miocarditi o sindrome di Takotsubo. Gli autori propongono un percorso diagnostico differenziato per identificare il meccanismo responsabile del danno e scegliere il trattamento più appropriato.

"Per troppo tempo abbiamo identificato l'infarto soprattutto con l'ostruzione di una coronaria; ma il danno miocardico può derivare da meccanismi differenti, spesso invisibili alla coronarografia tradizionale", spiega Crea, che richiedono terapie mirate.