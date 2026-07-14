BOLZANO. Le infezioni sessualmente trasmissibili (Ist) continuano ad aumentare e rappresentano ancora oggi un importante problema di sanità pubblica, con possibili conseguenze sulla salute sessuale e riproduttiva. A richiamare l'attenzione è Elsa Del Bo, segretario della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (Fnopo), che invita a non abbassare l'attenzione proprio nei mesi estivi. Un milione di nuovi contagi ogni giorno nel mondo."I dati ci ricordano

il fenomeno sia tutt'altro che marginale - spiega Del Bo - secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni giorno circa un milione di persone nel mondo contrae un'infezione sessualmente trasmissibile potenzialmente curabile. Si tratta di numeri che impongono una maggiore attenzione, soprattutto in un periodo come l'estate, quando aumentano gli incontri spontanei e i rapporti occasionali".

Le infezioni sessualmente trasmissibili comprendono patologie causate da batteri, virus e parassiti e possono essere trasmesse attraverso tutti i tipi di rapporti sessuali. Alcune possono inoltre passare dalla madre al bambino durante la gravidanza, il parto o il puerperio. "Se non vengono diagnosticate e trattate tempestivamente - sottolinea il segretario Fnopo - possono determinare complicanze importanti nel medio e lungo termine, come infertilità, tumori e problemi per il feto o per il neonato durante la gravidanza". Anche in Italia il trend è in crescita. "Il preservativo resta la prima forma di prevenzione", conclude Fnopo.