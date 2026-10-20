(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Fondazione Atena Donna celebra 25 anni di attività a favore della prevenzione, della salute e della ricerca scientifica con una cerimonia nella Sala Protomoteca del Campidoglio. Alla serata, insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica, prendono parte rappresentanti della medicina, della scienza e della ricerca ma anche rappresentanti delle istituzioni, tra cui il ministro della Salute Orazio Schillaci e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano.

La Fondazione è nata nel 2001 per promuovere la cultura della prevenzione, sostenere la ricerca scientifica e contribuire ad una maggiore consapevolezza sui temi della salute. L'evento ha visto il conferimento del premio Atena e Atena Donna alla fisica Fabiola Gianotti, già direttrice del Cern di Ginevra. Ad aprire i lavori Giulio Maira e Cesare Colosimo, presidenti della Fondazione Atena, e Carla Vittoria Maira, presidente di Atena Donna. Fondazione Atena, ha detto Schillaci, "con i suoi 25 anni di attività testimonia come si possano portare avanti iniziative concrete per promuovere prevenzione, una società più sana e anche più equa".

Tema di quest'anno, sottolinea il professor Maira, celebre neurochirurgo già titolare della cattedra al Policlinico Gemelli, è "il futuro non si aspetta, si costruisce e si protegge". Con questo, aggiunge, "intendiamo che la prevenzione è la prima politica per la libertà. Significa offrire alle persone conoscenza, strumenti e opportunità per proteggere la propria salute e costruire il proprio domani". (ANSA).

