La Fondazione Menarini ha festeggiato i suoi 50 anni con un evento celebrativo a Firenze, e il congresso 'Half a Century of Medicine. Looking Towards The Future', organizzato con l'Università degli studi di Firenze per ripercorrere la storia della medicina moderna. In 50 anni di attività, la Fondazione Menarini ha promosso più di 800 congressi internazionali su discipline mediche, in collaborazione con il mondo accademico e le principali strutture ospedaliere, coinvolgendo più di 27mila relatori, con oltre 120.000 partecipanti.

"A cinquant'anni dalla sua nascita, la Fondazione Menarini guarda al futuro - dichiara il presidente Stefano Del Prato - con lo stesso spirito che ne ha animato la creazione: sostenere medici, ricercatori e studiosi attraverso congressi internazionali, pubblicazioni scientifiche e progetti educativi ad accesso libero, con un impegno sempre maggiore nei confronti delle generazioni dei nuovi medici, ricercatori e innovatori".

Per Louis J. Ignarro, premio Nobel per la Medicina e presidente del comitato scientifico di Fondazione Menarini, è "una missione che continua per consolidare il ruolo di punto di riferimento per la promozione e diffusione della conoscenza medico-scientifica nel mondo".

Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, azionisti e membri del board del gruppo Menarini, hanno introdotto l'evento celebrativo con un ricordo del padre Alberto, che creò la Fondazione nel 1976 per "portare la conoscenza ad altre persone che magari non potevano permettersi grandi viaggi e grandi studi", che è "la più grande eredità e il più grande passaggio nel futuro della nostra fondazione". (ANSA).

