(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Far comprendere come nasce una terapia genica, che percorso deve compiere una scoperta di laboratorio prima di diventare una possibilità concreta per i pazienti e quali competenze servono oggi per lavorare nella ricerca biomedica. Sono alcuni degli obiettivi di 'Dna e Cura.

Il viaggio della ricerca verso le terapie avanzate', il progetto di divulgazione scientifica e orientamento con cui Fondazione Telethon incontra studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado, portando in diverse città italiane vari professionisti impegnati nello studio delle malattie genetiche rare e nello sviluppo di nuove terapie. L'iniziativa è sostenuta da Reale Foundation - Reale Group e realizzata con il coinvolgimento della rete territoriale dei volontari di Fondazione Telethon.

Il percorso ha preso il via il 17 novembre al Teatro Politeama di Catanzaro, con la partecipazione di circa 500 studenti provenienti da quattro istituti. A rendere concreto il racconto sono state anche le testimonianze di Guenda e Thomas, due ragazzi che da bambini hanno ricevuto una terapia genica per una malattia genetica rara.

Attraverso presentazioni, quiz e tante domande dal pubblico, i ragazzi hanno potuto conoscere da vicino non soltanto i risultati della ricerca, ma anche il lavoro quotidiano, le competenze e i percorsi professionali di chi contribuisce a trasformare una conoscenza scientifica in una possibile terapia.

"Conoscere come funziona la ricerca scientifica aiuta i ragazzi non soltanto a orientarsi nelle proprie scelte formative e professionali, ma anche a diventare cittadini più consapevoli, capaci di valutare le informazioni e di partecipare alle decisioni che riguardano la società - dichiara Ilaria Villa, direttrice generale di Fondazione Telethon -. È su questa conoscenza che può nascere un ponte di fiducia solido e duraturo tra scienza e cittadini".

Dopo Catanzaro, il viaggio proseguirà il primo dicembre 2026 a Torino, al Centro Congressi Lingotto. I successivi appuntamenti sono in programma il 25 febbraio 2027 a Lecce e il 17 marzo 2027 a Cagliari. (ANSA).

