(ANSA) - ROMA, 07 OTT - "Non si può continuare a dire che c'è un aumento nominale delle risorse" per il Servizio sanitario nazionale, "lo sappiamo tutti che c'è, il punto è che questa crescita non risponde ai bisogni reali e indica invece un deperimento dell'investimento rispetto al Pil e rispetto alle dinamiche reali del nostro Paese. Il dato che emerge oggi è che il definanziamento si misura nel rapporto con il Pil e con l'inflazione, oltre al fatto che le cifre realmente appostate sono persino più basse di quelle dichiarate. Senza un'inversione di tendenza radicale sul terreno del finanziamento si consegna al collasso il Servizio sanitario nazionale". Lo ha detto il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, alla presentazione del Nono Rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale realizzato da Fondazione Gimbe e presentato questa mattina alla Camera dei Deputati. Per Fratoianni, "per dare concretezza all'Articolo 32 della Costituzione, bisogna tenere in considerazione anche l'altro pezzo della discussione, ossia che salute non significa solo erogare prestazioni ma anche la sfera sociale, che ha un impatto sulla prevenzione e riduzione della malattia. Se aumenta il numero delle persone che rinuncia alle cure perché si trova in povertà e, contemporaneamente, il modo con cui ripartiamo le risorse sul piano nazionale non guarda a questa condizione, il cortocircuito diventa devastante". Infine, sulle Case di comunità, per Fratoianni, "bisogna emanciparsi dall'idea che l'unica risposta ai bisogni di salute sia l'ospedale, ovunque e comunque, perché questo non è sostenibile" e se manca il personale "bisogna mettercelo". (ANSA).

