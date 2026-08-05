Ferragosto è sinonimo di convivialità e pranzi all'aperto e, nonostante le alte temperature, non è necessario rinunciare al piacere della tavola, purché si scelgano alimenti adatti, prediligento frutta fresca e verdura. A questo scopo, l'Istituto superiore di sanità (Iss) diffonde una guida alimentare per aiutare a prevenire disidratazione, affaticamento e disturbi legati al caldo nelle giornate torride.

In primis viene ribadita l'importanza dell'acqua: bisogna bere regolarmente anche in assenza dello stimolo della sete e va aumentata l'assunzione di liquidi prima, durante e dopo l'attività fisica o nelle giornate particolarmente afose. L'Organizzazione mondiale della sanità indica, durante il caldo intenso, di bere regolarmente fino a circa 2-3 litri al giorno.

Vanno invece limitati: bevande zuccherate, bibite gassate, energy drink, tè freddi e succhi di frutta con zuccheri aggiunti, alcolici.

Per il pranzo di Ferragosto un menu equilibrato può prevedere: un antipasto fresco con verdure grigliate, hummus e crudité; pasta fredda con pomodorini, legumi e verdure oppure insalata di farro o orzo con verdure di stagione. A seguire pesce o pollo o tacchino alla griglia oppure legumi in una ricca insalata di pomodori, cetrioli e basilico accompagnati abbondante verdura cruda o cotta. Come dessert è consigliata una macedonia di frutta fresca o una piccola porzione di gelato o sorbetto.

L'olio extravergine di oliva è il condimento di scelta ma si possono usare erbe aromatiche, limone e spezie delicate per dare sapore senza eccedere con sale e salse. Vanno evitate porzioni troppo abbondanti e i piatti vanno consumati lentamente. Inoltre attenzione alla corretta conservazione degli alimenti e per questo è opportuno: usare borse termiche; evitare di lasciare alimenti deperibili al sole; lavare accuratamente frutta e verdura; conservare carne, pesce, latticini e preparazioni con uova in frigorifero fino al consumo ed evitare condimenti con salse molto ricche.