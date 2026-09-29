(ANSA) - ROMA, 29 SET - "Molte delle richieste che vengono dal comparto dei farmaci equivalenti sono accoglibili: la campagna di informazione; il tema della centrale unica d'acquisto, ma anche la possibilità di bypassare le gare nel momento in cui c'è un unico proprietario di un principio attivo e quindi di un di un farmaco. Ritengo che queste siano misure che si possono realizzare anche senza un impatto di carattere economico ma che comunque aiutano a rendere sostenibile il mondo delle bioequivalenti, che a sua volta dà un contributo di risparmio al nostro sistema sanitario". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato dell'evento di presentazione dell'XI papporto dell'Osservatorio sui farmaci accessibili di Egualia.

Inoltreha aggiunto Gemmato, "per quanto riguarda il mondo dei farmaci equivalenti e in maniera più estensiva della spesa convenzionata, abbiamo abolito il payback dell'1,83%: era una tassa di scopo fatta a seguito del terremoto d'Abruzzo e che era diventata strutturale e veniva pagata dall'industria farmaceutica. L'abbiamo abolita per dare un contributo alla sostenibilità di un settore che noi riteniamo essere strategico e fondamentale, nell'ottica di un risparmio e quindi di sostenibilità del nostro sistema sanitario nazionale pubblico".

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