(ANSA) - CAGLIARI, 02 OTT - "Ottocento nuove prestazioni e servizi gratuiti che vengono erogati ai cittadini omogeneizzando sul territorio di tutte le regioni l'offerta sanitaria. In particolare otto neo screening neonatali più uno, quello dell'asma, che fino a ieri veniva erogata a macchia di leopardo sul territorio, verranno somministrati in tutte le regioni".

Sintetizza così i provvedimenti che aggiornano i Livelli essenziali di assistenza pubblicati ieri in Gazzetta ufficiale e operativi da oggi, il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, rispondendo ai cronisti a Cagliari a margine dell'evento "Fism for People - Facciamo germogliare la prevenzione", della Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane.

"Ci poniamo come prima nazione al mondo in tema di screening neonatali, sfioriamo i 50 screening, mentre per esempio la vicina Francia ne eroga soltanto otto, proprio perché abbiamo un'intenzione maniacale alla prevenzione - aggiunge Gemmato -.

Diagnosticare per tempo una patologia può significare far prendere i giusti percorsi di cura minimizzare l'insorgenza dei sintomi e quindi chiaramente curare meglio e in modo indiretto di far risparmiare le casse dello Stato. Diamo un contributo di sostenibilità in un'Italia che da un lato ha un'aspettativa di vita molto alta, 84,1 anni d'età (dato Ocse) e dall'altro purtroppo non fa più figli, 1,14 è il tasso di fertilità. Quindi si tiene insieme questo sistema investendo in sanità pubblica e precisamente in prevenzione, e questo governo lo sta facendo, abbiamo investito 18 miliardi in più negli ultimi 3 anni".

(ANSA).

