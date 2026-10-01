(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Per quanto riguarda il nuovo prontuario farmaceutico, "i tempi sono quelli dettati dalla legge" di Bilancio, "che prevede che entro l'inizio dell'anno prossimo debba essere essere licenziato. Siamo a ottobre, quindi mancano ancora alcuni mesi alla sua attuazione".

Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, a margine dell'evento di presentazione della campagna Frecciarosa a Roma.

Gemmato ha poi sottolineato che "non ci sarà nessuna cifra da pagarare per i cittadini" e che si tratterà di "una razionalizzare all'interno della spesa farmaceutica sul tema delle performance" dei prinicipi attivi, "quindi anche di farmaci desueti, che non è più il caso di fornire nel servizio di assistenza sanitaria nazionale pubblica". (ANSA).

