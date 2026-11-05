(ANSA) - ROMA, 05 NOV - "Oggi l'Associazione nazionale dentisti italiani decide di stabilire un percorso di presa in carico dei più piccoli rispetto ai disturbi dei cavo orale e, segnatamente, dei disturbi alimentari. Lo facciamo al Ministero della Salute dando ampio spazio a questa criticità che riguarda purtroppo anche le fasce giovanili. E' del tutto evidente che bisogna intervenire in maniera orizzontale, mettendo in campo quelle che sono le migliori energie del nostro Sistema sanitario nazionale pubblico, ma anche tutto ciò che attiene al volontariato e al terzo settore". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, all'evento di lancio, al ministero della Salute, della campagna 'La prevenzione si impara da piccoli: alleanza tra tre Fondazioni per l'educazione alimentare e la salute nella scuola primaria', promossa da Fondazione Andi Ets, Fondazione Cotarella Ets e Fondazione Renato Giunti.

Il sottosegretario ha poi ricordato la proposta di legge annunciata nei giorni scorsi dal senatore Filippo Melchiorre per l'istitutuzione dei 'percorsi Lilla', "che servono per prendere in carico precocemente e andare a identificare quelli che sono dei campanelli di allarme di insorgenza dei disturbi alimentari, criticità che riguarda soprattutto donne e giovani in maniera emergente". (ANSA).

