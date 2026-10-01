(ANSA) - ROMA, 01 OTT - "Questo è il governo che ha interrotto l'epoca dei definanziamenti" alla sanità. "Secondo i dati Gimbe, nei 10 anni precedenti al 2019, il finanziamento è sceso di 37 miliardi. Da quando c'è il governo Meloni, più 18 miliardi in 3 anni. Continuiamo nell'interrompere la stagione del definanziamento voluto dai governi di centrosinistra e continuiamo nella scia del finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale. Basta guardare i dati: 114 miliardi nel 2019, oggi 146 miliardi. Continuiamo su quella scia". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, a margine dell'evento di presentazione della campagna Frecciarosa a Roma. (ANSA).

