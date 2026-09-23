PHOTO
BOLZANO. Secondo l'analisi Gimbe sugli adempimenti regionali 2024 dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) in Alto Adige il punteggio totale degli adempimenti, ovvero le prestazioni che il Servizio sanitario eroga gratuitamente o tramite il pagamento di un ticket, è di 206 su un massimo di 300). In Trentino il punteggio è invece pari a 271. Secondo Gimbe la Provincia autonoma di Bolzano si posiziona 17/a tra le regioni ed è risultata inadempiente secondo il Nuovo sistema di garanzia (Nsg) con un punteggio insufficiente nell'area della prevenzione collettiva.
Rispetto al 2023 (anno in cui l'Alto Adige è risultato comunque inadempiente), nel 2024 il punteggio totale è però migliorato (+4). Sono in tutto 27 gli indicatori utilizzati e suddivisi in tre aree (prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale ed assistenza ospedaliera). L'Alto Adige è 20/o per prevenzione, 19/o per area ospedaliera e 9/o per l'area distrettuale.
La Provincia di Trento si posiziona 5/a tra le regioni e province autonome ed è risultata adempiente secondo i criteri del Nuovo sistema di garanzia (NSG). Tuttavia, rispetto al 2023, nel 2024 il punteggio totale è peggiorato (-7). Il Trentino viene comunque considerato al 1/o posto per la prevenzione e al 2/o per l'area ospedaliera ma scende al 12/o nell'area distrettuale.