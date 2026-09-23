BOLZANO. Secondo l'analisi Gimbe sugli adempimenti regionali 2024 dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) in Alto Adige il punteggio totale degli adempimenti, ovvero le prestazioni che il Servizio sanitario eroga gratuitamente o tramite il pagamento di un ticket, è di 206 su un massimo di 300). In Trentino il punteggio è invece pari a 271. Secondo Gimbe la Provincia autonoma di Bolzano si posiziona 17/a tra le regioni ed è risultata inadempiente secondo il Nuovo sistema di garanzia (Nsg) con un punteggio insufficiente nell'area della prevenzione collettiva.

Rispetto al 2023 (anno in cui l'Alto Adige è risultato comunque inadempiente), nel 2024 il punteggio totale è però migliorato (+4). Sono in tutto 27 gli indicatori utilizzati e suddivisi in tre aree (prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale ed assistenza ospedaliera). L'Alto Adige è 20/o per prevenzione, 19/o per area ospedaliera e 9/o per l'area distrettuale.

La Provincia di Trento si posiziona 5/a tra le regioni e province autonome ed è risultata adempiente secondo i criteri del Nuovo sistema di garanzia (NSG). Tuttavia, rispetto al 2023, nel 2024 il punteggio totale è peggiorato (-7). Il Trentino viene comunque considerato al 1/o posto per la prevenzione e al 2/o per l'area ospedaliera ma scende al 12/o nell'area distrettuale.