(ANSA) - TORINO, 31 OTT - "Non ho più avuto quel dolore al ginocchio che mi aveva accompagnato per anni. E sono tornato a fare le cose che facevo prima": a parlare è Andrea, personal trainer cuneese di 34 anni, che un anno fa si era sottoposto a un trapianto osteocondrale che ha permesso di ricostruire una parte gravemente danneggiata del ginocchio utilizzando tessuto osseo e cartilagineo proveniente da un donatore. Per la prima volta in Italia, l'intervento, eseguito all'azienda ospedaliera ordine Mauriziano di Torino, aveva associato la tecnica chirurgica strumentale BioUni a un innesto osteocondrale fresco.

A un anno di distanza, il bilancio è positivo e tutti i controlli effettuati nei 12 mesi successivi all'operazione hanno documentato la progressiva evoluzione del trapianto. Oggi Andrea ha ripreso progressivamente anche gli allenamenti in palestra.

"In Italia erano già stati eseguiti trapianti con tessuto osteocondrale fresco e interventi con tecnica BioUni, ma in quest'ultimo caso utilizzando innesti congelati - spiega il professor Davide Edoardo Bonasia, specialista della Struttura di Ortopedia e Traumatologia -. L'associazione delle due metodiche rappresenta la particolarità di questo intervento. Non si è trattato della strada più semplice, ma di quella che abbiamo ritenuto più appropriata per Andrea. A un anno dall'operazione, la risoluzione dei sintomi e l'ottimale integrazione dell'innesto, verificata anche artroscopicamente, ci consentono di parlare di un successo clinico". (ANSA).

