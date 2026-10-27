(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Gli anestesisti-rianimatori italiani parleranno ai cittadini con una newsletter gratuita su salute e sicurezza delle cure e con campagne di informazione. Lo ha annunciato la Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti) all'Assemblea dei soci di Icare 2026, l'80esimo congresso nazionale, che si è chiuso a Milano con più di 3mila partecipanti.

"È importante che i cittadini sappiano il ruolo dell'anestesista-rianimatore -afferma Elena Giovanna Bignami, presidente della Siaarti -. Un ruolo specialistico, ma in qualche modo 'speciale' perché trasversale in tutte le attività ospedaliere, ma anche sul territorio (gestione delle emergenze, ambulatori di terapia del dolore). Sapere che ci sono persone dietro la tecnica credo sia fondamentale".

La newsletter per i cittadini, gratuita, partirà tra marzo e aprile 2027. Parlerà di anestesia, terapia intensiva, emergenza e dolore, delle giornate dedicate alla salute e della sicurezza delle cure. "La newsletter offrirà approfondimenti scientifici curati dagli specialisti Siaarti, con un linguaggio accessibile anche ai non addetti ai lavori - spiega Silvia De Rosa, responsabile del comitato comunicazione della Siaarti -. Un esempio è il tema dell'anestesia nel parto, per chiarire dubbi frequenti sull'epidurale, sulla gestione del dolore e sulla sicurezza delle procedure, valorizzando le competenze degli anestesisti- rianimatori". In aggiunta alla newsletter, i profili Instagram e Facebook della società avranno una nuova linea editoriale dedicata ai cittadini da gennaio 2027 e saranno realizzate diverse campagne di informazione. (ANSA).

