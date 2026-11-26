BOLZANO. Sono 12 le nuove diagnosi di Hiv registrate nel 2026 in Alto Adige, rispetto alle 18 del 2025 e alle 13 del 2024. A livello nazionale sono invece 2.220. I dati sono stati illustrati giovedì 26 novembre dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige in occasione della presentazione della campagna di prevenzione «Stop Hiv!», promossa in concomitanza con la Giornata mondiale contro l’Aids.

«L’Hiv non è scomparso. Grazie alle moderne terapie, oggi le persone con Hiv possono condurre una vita pressoché normale e avere un’aspettativa di vita quasi pari a quella della popolazione generale. Tuttavia, continuano a verificarsi nuove infezioni», sottolinea Elke Maria Erne, direttrice del reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Bolzano.

La campagna si svolgerà dal 1° al 3 dicembre 2026 e consentirà di effettuare test rapidi gratuiti e anonimi. La novità di quest’anno riguarda la possibilità di sottoporsi anche al test per la sifilide, alla luce dell’aumento dei casi registrati: dai 184 del 2019 ai 251 del 2024, fino ai 304 rilevati nel novembre 2026. Per entrambi gli esami è sufficiente una goccia di sangue, con risultati disponibili entro 15-20 minuti.

L’ambulatorio mobile sarà presente martedì 1° dicembre a Bolzano, sul ponte Talvera, lato via San Quirino; mercoledì 2 dicembre a Merano, in corso Libertà, nei pressi di piazza della Rena; giovedì 3 dicembre a Brunico, in piazza Municipio. In tutte e tre le località il servizio sarà attivo dalle 10 alle 17.

«Portare informazione e test rapidi anonimi in strada significa raggiungere anche chi non si rivolgerebbe a un servizio sanitario», evidenzia Manuel Pallua, presidente del Comitato provinciale della Croce Rossa, che metterà a disposizione l’ambulatorio mobile e il proprio personale.

Sul fronte delle cure, dal novembre 2022 l’ospedale di Bolzano offre terapie antiretrovirali a lunga durata d’azione, somministrate ogni due mesi. Attualmente ne beneficia circa il 15% delle persone con Hiv seguite dal centro, che possono così evitare l’assunzione quotidiana di compresse.

Alla campagna partecipano anche Centaurus Arcigay Alto Adige Südtirol e la Caritas, attraverso il Servizio Iris e Casa Emmaus. Tra gli obiettivi dell’iniziativa figurano il contrasto ai pregiudizi, la promozione della diagnosi precoce e il miglioramento dell’accessibilità ai servizi sanitari.

«Accanto alla prevenzione, è fondamentale contrastare lo stigma attraverso un linguaggio consapevole, corretto e inclusivo. Non è una questione formale, ma uno strumento concreto di salute pubblica», conclude Arianna Miriam Fiumefreddo, responsabile del servizio Check Point di Centaurus.