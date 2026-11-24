(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Le nuove diagnosi di Hiv in Italia scendono leggermente nel 2025: sono state 2.220, -8,8% rispetto alle 2.413 del 2024 e la loro incidenza, 3,8 nuovi casi nel nostro Paese per 100.000 residenti, è al di sotto la media osservata tra i Paesi dell'Europa occidentale e quella dell'Unione Europea (5,4 e 5,2 nuove diagnosi). Ma nel nostro Paese si conferma un alto numero di diagnosi tardive che arrivano, cioè, quando il sistema immunitario è già compromesso.

La fotografia è scattata dai dati del Centro Operativo Aids dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), rilasciati in vista della Giornata mondiale del 1° dicembre dedicata alla lotta contro l'Aids.

Nel 2025 ben il 59,1% delle persone con nuova diagnosi di infezione da Hiv è stata diagnosticata tardivamente, e fra queste il 37% è già in Aids. Si stima che in Italia il tempo medio che intercorre tra l'acquisizione dell'infezione da Hiv e la diagnosi sia di circa 5 anni con valori più alti nei maschi eterosessuali e nelle persone di nazionalità straniera. Le persone che hanno scoperto di essere Hiv positive nel 2025 sono maschi nell'80,3% dei casi. L' età mediana è di 42 anni, più alta nelle femmine (43 anni) rispetto ai maschi (42 anni).

L'incidenza più alta è stata osservata tra le persone di età 30-39 anni (8,9 nuovi casi ogni 100.000 residenti di età 30-39 anni). Le Regioni dove si è riscontrata l'incidenza maggiore per 100.000 residenti sono il Lazio (5,3), la Lombardia e la Toscana (4,6). L'incidenza maggiore è stata osservata nelle Province di Milano (6,2), Roma (6,0), Firenze (4,7). (ANSA).

