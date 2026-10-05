(ANSA) - PIACENZA, 05 OTT - I sindaci della Lega dei comuni della provincia di Piacenza chiedono che l'Ausl reintroduca i salumi e la carne di maiale nei menu delle mense scolastiche.

"L'eliminazione è una scelta che non condividiamo - affermano in una nota i sindaci Valentina Stragliati (Castel San Giovanni), Luigi Merli (Cortemaggiore), Ivano Rocchetta (Castell'Arquato), Roberta Battaglia (Caorso) e Manuel Ghilardelli (Ziano Piacentino) - proprio perché il menù predisposto da Ausl riguarda anche i nostri Comuni, chiediamo che questa decisione venga rivista e che la carne suina possa essere reintrodotta negli istituti scolastici della provincia, nel rispetto naturalmente di tutte le esigenze alimentari, sanitarie e religiose".

I sindaci in merito all'eliminazione della coppa osservano che "non si tratta soltanto di un alimento, ma di un prodotto profondamente legato alla storia, alla cultura e all'economia del territorio piacentino" e lanciano nel contempo una proposta: "Chiediamo ad Ausl di valutare, insieme ai Comuni, l'istituzione di una giornata dedicata al menù piacentino, come peraltro avveniva già fino a qualche anno fa: un'occasione per far conoscere ai più giovani i prodotti, le tradizioni e la cultura alimentare del territorio". (ANSA).

