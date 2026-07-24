Il 26 luglio le facciate di Palazzo Chigi, Palazzo Madama e Montecitorio si illumineranno del colore simbolo della lotta contro i sarcomi, il giallo, dalle 20.30 all'una.

Nel mese di luglio, infatti, si celebra il mese internazionale dedicato alla consapevolezza su questi tumori.

Per celebrare l'iniziativa e sensibilizzare l'opinione pubblica, l'associazione Ale con noi Ets, nata nel 2019 dopo poco più di un anno dalla scomparsa di Alessandro Parisi, 17 anni, a causa di un osteosarcoma, ha chiesto che questi palazzi istituzionali si illuminassero di giallo.

"Un gesto simbolico ma di alto valore umano e civile - sottolineano - per un segno tangibile di vicinanza alle persone affette da tale patologia e alle loro famiglie da parte delle istituzioni che ringraziamo infinitamente per la sensibilità dimostrata nell'accettare la nostra proposta".

