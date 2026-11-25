Tra coloro che hanno utilizzato servizi saninari, il 34% dichiara di aver rinunciato o rimandato almeno una prestazione necessaria, principalmente a causa delle liste d'attesa (71%) e dei costi (16%). Inoltre, l'81% di chi si è rivolto al privato ritiene che, senza questi servizi, incontrerebbe maggiori difficoltà di accesso alle cure. Questi i principali risultati dell'indagine 'Il valore della salute. Il contributo delle imprese della salute alla crescita economica e al benessere del Paese', realizzata da Confsalute-Confcom, il maggiore organismo di rappresentanza del settore della salute a livello nazionale, in collaborazione con l'Istituto Piepoli e presentata oggi a Roma in occasione del primo Annual Meeting dell'organizzazione.

Dall'indagine emerge che il 32% degli intervistati dichiara che almeno un componente del proprio nucleo familiare può usufruire di un fondo sanitario integrativo, di un'assicurazione o di un'altra forma di copertura sanitaria, mentre il 59% dichiara di non disporne. Tra i beneficiari di fondi o assicurazioni che hanno sostenuto spese sanitarie, il 66% dichiara di aver ottenuto una copertura o un rimborso pari ad almeno la metà della spesa.

Sul versante delle imprese, la ricerca evidenzia prospettive favorevoli, accompagnate da criticità che rischiano di limitarne la capacità di sviluppo. Il 91% delle aziende prevede che l'invecchiamento della popolazione determinerà nei prossimi cinque anni un aumento della domanda di servizi, prestazioni e prodotti per la salute e il 78% valuta positivamente le prospettive della propria attività.

Dall'indagine emerge anche una forte richiesta di collaborazione con il sistema sanitario pubblico: l'89% delle imprese considera importante rafforzare il rapporto tra operatori privati e strutture pubbliche, nella prospettiva di un sistema più integrato, efficiente e vicino ai bisogni dei cittadini. Tra gli interventi ritenuti prioritari figurano la semplificazione normativa e burocratica (34%), le misure per favorire il reperimento di personale qualificato (30%), il contenimento dei costi e il rafforzamento della formazione (25% ciascuno).

