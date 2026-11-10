Manifestazione unitaria a Roma il 5 dicembre " per difendere il diritto alla cura e il futuro del Servizio sanitario nazionale". Si mobiliteranno le donne e gli uomini della sanità pubblica: medici, veterinari, infermieri, ostetriche, professioni sanitarie, tecnici, amministrativi, studenti, specializzandi di area medica e non medica, ricercatori, insieme alle loro rappresentanze professionali e sindacali. Un fronte unico, rendono noto le organizzazioni, "senza alcuna distinzione di ruolo, di categoria o di sigla". Il corteo parte alle 15:00 da Piazza Vittorio Emanuele II e arriva in Via dei Fori Imperiali.

Un fronte unico, spiegano gli organizzatori - 27 sigle tra sindacati ed associazini - "senza distinzioni di ruolo o sigla sindacale, scende in piazza per difendere il diritto alla cura e il futuro del Servizio Sanitario Nazionale". Il Ssn, affermano, "appartiene a tutti: a chi cura ogni giorno e a chi ha bisogno di essere curato. Oggi questo bene comune è indebolito da anni di politiche caratterizzate da investimenti insufficienti sulla salute della popolazione e da una scarsa valorizzazione del personale ospedaliero, ambulatoriale, territoriale, in formazione e della ricerca. A pagarne il prezzo sono i cittadini, ovvero tutti noi". Ed ancora: "A chi lavora e studia in sanità diciamo: non siete soli. A chi aspetta una visita, un ricovero o assistenza diciamo: non può essere una lotteria. La salute non può dipendere dal reddito o dal Cap di residenza: esistono il diritto alla cura e il diritto a curare".

Il 5 dicembre, si legge nella nota unitraia, "la sanità pubblica ci sarà per farsi sentire, manifestando con l’orgoglio di essere il Servizio Sanitario Nazionale e con la ferma consapevolezza che il sistema vada difeso e rafforzato. A muovere la mobilitazione sono la speranza e la determinazione di rendere tutto ciò ancora possibile, perché il Ssn siamo e saremo noi". L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini che vogliono scendere in piazza "per difendere la sanità pubblica".



