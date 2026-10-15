(ANSA) - BRUXELLES, 15 OTT - Il Capocollo di Martina Franca, specialità pugliese della provincia di Taranto, ha ottenuto dall'Ue il riconoscimento di Indicazione geografica protetta (Igp). La Commissione europea ha approvato la registrazione del salume insieme a quella di altri tre prodotti provenienti da Croazia, Francia e Guatemala.
Ricavato dalla parte superiore del collo del suino, il capocollo si distingue per l'aroma affumicato, accompagnato da una leggera acidità e dal profumo di vino cotto. Le sue caratteristiche sono legate a un antico metodo di produzione artigianale, che prevede tutte le fasi di lavorazione a mano.
Le altre denominazioni riconosciute sono il Čepinski kupus, un cavolo cappuccio croato della contea di Osijek-Baranja, il Miel des Landes, miele francese prodotto nell'omonima regione, e il Café Antigua, caffè del Guatemala dalle note aromatiche di miele, caramello, mela e noce tostata. Le quattro specialità si aggiungono agli oltre 3.900 nomi già protetti nel registro europeo delle indicazioni geografiche. (ANSA).
Il capocollo di Martina Franca diventa Igp, via libera dell'Ue
(ANSA) - BRUXELLES, 15 OTT - Il Capocollo di Martina Franca, specialità pugliese della provincia di Taranto, ha ottenuto dall'Ue il riconoscimento di Indicazione geografica protetta (Igp). La Commissione europea ha approvato la registrazione del salume insieme a quella di altri tre prodotti provenienti da Croazia, Francia e Guatemala.