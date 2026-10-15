(ANSA) - BRUXELLES, 15 OTT - Il Capocollo di Martina Franca, specialità pugliese della provincia di Taranto, ha ottenuto dall'Ue il riconoscimento di Indicazione geografica protetta (Igp). La Commissione europea ha approvato la registrazione del salume insieme a quella di altri tre prodotti provenienti da Croazia, Francia e Guatemala.

Ricavato dalla parte superiore del collo del suino, il capocollo si distingue per l'aroma affumicato, accompagnato da una leggera acidità e dal profumo di vino cotto. Le sue caratteristiche sono legate a un antico metodo di produzione artigianale, che prevede tutte le fasi di lavorazione a mano.

Le altre denominazioni riconosciute sono il Čepinski kupus, un cavolo cappuccio croato della contea di Osijek-Baranja, il Miel des Landes, miele francese prodotto nell'omonima regione, e il Café Antigua, caffè del Guatemala dalle note aromatiche di miele, caramello, mela e noce tostata. Le quattro specialità si aggiungono agli oltre 3.900 nomi già protetti nel registro europeo delle indicazioni geografiche. (ANSA).

