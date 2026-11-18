BOLZANO. «Abbiamo le liste intasate dal controllo nei. Più di così non ne possiamo fare. Bene la prevenzione contro il melanoma ma il paradosso è che noi siamo qui per curare i malati che così non trovano posto». Klaus Eisendle, primario di Dermatologia all'ospedale di Bolzano, cerca soluzioni: «Devo parlare anche con i medici di famiglia». I cittadini intanto mandano lettere al giornale o chiamano per protestare.

I cittadini: il 2027 è pieno

«All'ospedale di Bolzano - spiegano i cittadini - è impossibile prenotare una visita dermatologica. Ci abbiamo provato, niente da fare per tutto il 2027. Abbiamo chiamato il Cupp, il Centro unico di prenotazione provinciale, ma la risposta gentile è sempre la stessa: "Accettiamo solo visite urgenti". Per il resto niente da fare. Il consiglio è di provare a richiamare che non si sa mai che qualcuno cancelli la prenotazione». L'alternativa? «Sì c'è - racconta un anziano - Villa Sant'Anna a Merano tra pochi giorni. Ma chi mi porta che i figli lavorano? Devo andare in treno ma per me è troppo complicato. E poi come si fa con le medicazioni, i punti che vanno tolti. Ogni volta devo tornare a Merano? A più di 80 anni non è assolutamente facile». E non è semplice nemmeno la via del privato. Tante agende di specialisti che lavorano negli ambulatori della città sono piene, anche lì bisogna aspettare, a volte anche settimane. «A me - racconta una signora - una brava dermatologa ha dato appuntamento a febbraio 2027».

Visite, altissima richiesta

L'altissima richiesta di visite dermatologiche nasce da una combinazione di più fattori: maggiore consapevolezza sulla prevenzione dei tumori della pelle, aumento delle patologie croniche di una popolazione che invecchia e squilibrio tra la domanda dei pazienti e l'offerta. A soffrire in primis l'ospedale. «Noi facciamo quel che possiamo - dice il primario - ed anche di più ma non possiamo dedicare la stragrande maggioranza del nostro lavoro al controllo nei. Abbiamo liste saturate dalla richiesta massiccia di visite programmabili che non rappresentano urgenza clinica».

L'addio di sei specialisti

Molti pazienti prenotano controlli ogni pochi mesi o senza reali segnali di mutamento, allungando i tempi d'attesa per chi ha urgenze diagnostiche. «Noi siamo qui per curare i malati, ripeto, non i sani. Dobbiamo cambiare sistema e parlare anche con i medici di famiglia. Se avessi più specialisti aprirei un ambulatorio dedicato solo allo screening ma non è possibile. Abbiamo infatti un altro problema: l'anno scorso abbiamo perso 6 dermatologi strutturati che hanno lasciato l'Asl per il privato (quasi un quarto) - motivo principale? Troppe visite e non possiamo farne di più rischiamo di perdere troppi medici strutturati. Facciamo comunque il massimo - dice ancora - e ogni mese inseriamo ulteriori appuntamenti ma non basta mai». In assenza di fattori di rischio specifici, un controllo clinico generale può essere valutato con il medico di base evitando accessi impropri. «Va anche detto - chiude il primario - che dal 2025 l'epiluminescenza o mappatura completa di tutti i nei eseguita come semplice controllo di routine in soggetti asintomatici o senza fattori di rischio documentati non è più prescrivibile come prestazione autonoma a carico del Servizio sanitario nazionale. In sintesi è fuori dai Lea, livelli essenziali di assistenza».

Ctdm: trovare soluzioni

Sulla questione interviene Stefano Mascheroni, direttore del Centro tutela dei diritti del malato. «La difficoltà di accesso alle visite dermatologiche - dice - rappresenta un problema che merita attenzione. Se un cittadino, rivolgendosi al Cupp, si sente rispondere che è possibile accedere soltanto alle prestazioni urgenti, siamo di fronte a una situazione che merita un chiarimento. Comprendiamo le difficoltà organizzative e la pressione a cui è sottoposto il sistema sanitario ma l'eventuale presunta carenza di disponibilità non dovrebbe tradursi nell'impossibilità per il cittadino di accedere al percorso di prenotazione. Le agende devono essere gestite nel rispetto delle disposizioni nazionali. Al tempo stesso - chiude - non possiamo ignorare il tema dell'appropriatezza: è necessario che le richieste di prestazioni specialistiche siano orientate correttamente, attraverso una collaborazione efficace tra medici di famiglia, specialisti e servizi territoriali. Non si tratta quindi di contrapporre cittadini e Asl, né di attribuire responsabilità ai medici di medicina generale, ma di affrontare un problema organizzativo e assistenziale reale che richiede risposte concrete e una collaborazione efficace tra tutti i soggetti coinvolti».