(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Il farmaco più conosciuto al mondo per la disfunzione erettile potrebbe frenare le metastasi del cancro. Emerge da uno studio pubblicato su Cancer Research e condotto da Ayelet Erez presso il Weizmann Institute of Science.

Gli scienziati hanno scoperto che il sildenafil, il principio attivo del Viagra, potrebbe limitare le metastasi tumorali attraverso un meccanismo complesso: il sildenafil limita la capacità delle cellule tumorali di utilizzare il colesterolo, un componente essenziale delle membrane cellulari. Il colesterolo è particolarmente importante per le cellule tumorali che cercano di staccarsi dal tumore primario, migrare in tutto il corpo e invadere organi distanti. Quando il loro accesso al colesterolo viene interrotto, queste cellule hanno maggiori difficoltà a formare metastasi.

Il sildenafil agisce bloccando un enzima chiamato fosfodiesterasi di tipo 5, o PDE5, aumentando così i livelli di una molecola di segnalazione nota come cGMP. Il team di Erez ha scoperto che il cGMP si lega a una proteina responsabile del trasporto del colesterolo all'interno delle cellule. Di conseguenza, meno colesterolo è disponibile per le esigenze della cellula e, a quanto pare, le cellule tumorali sono particolarmente vulnerabili a questa riduzione dell'apporto di colesterolo.

I ricercatori hanno anche scoperto che la combinazione di farmaci della famiglia del Viagra con le statine - un'altra classe di farmaci ampiamente utilizzata che riduce la produzione di colesterolo nell'organismo - potrebbe essere ancora più efficace nel limitare le metastasi. La combinazione potrebbe non solo limitare l'accesso delle cellule tumorali al colesterolo già presente, ma anche impedire loro di produrne di nuovo, potenzialmente potenziando l'effetto antimetastatico.

I ricercatori hanno confermato le potenzialità del sildenafil contro le metastasi sia in esperimenti di laboratorio, sia nei dati delle cartelle cliniche di pazienti oncologici in cui si evidenzia un miglioramento significativo della sopravvivenza tra quelli che assumevano sildenafil con altre indicazioni mediche, in particolare quando questo veniva combinato con le statine.

(ANSA).

