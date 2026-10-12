La steatoepatite associata a disfunzione metabolica o Mash è una patologia dovuta dall'accumulo di grasso nel fegato accompagnato da infiammazione e danno cellulare. Se non riconosciuta e curata precocemente, può evolvere in cirrosi, insufficienza epatica ed epatocarcinoma. Per conoscerla, ANSA Incontra dedica una puntata a questa condizione, per fare luce sulla prevenzione e sulle nuove cure, online su ANSA.it domani martedì 13 ottobre alle ore 12.

In studio Giacomo Germani, segretario Associazione italiana per lo Studio del Fegato (Aisf) e direttore Unità Trapianto multiviscerale Azienda Ospedale-Università di Padova, il presidente dell'associazione Epac Massimiliano Conforti, l'esperto del ministero della Salute per le strategie di attuazione del Pnrr Andrea Costa e Bernard Kilbane, vicepresidente & General Manager Italy Madrigal Pharmaceuticals, l'azienda biofarmaceutica che ha promosso l'incontro.

In Italia la Mash interessa circa 5mila pazienti con fibrosi da moderata ad avanzata. È già oggi la seconda causa di trapianto di fegato mentre il suo impatto economico è destinato a raggiungere i 3 miliardi di euro entro il 2040. (ANSA).

