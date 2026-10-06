(ANSA) - NAIROBI, 06 OTT - Il Kenya ha confermato il primo caso di Ebola dall'inizio dell'epidemia che ha colpito la Repubblica democratica del Congo e l'Uganda. Lo ha annunciato oggi in diretta televisiva il ministro della Salute, Aden Duale.

Il caso è stato registrato a Nairobi e riguarda un cittadino keniano rientrato dalla Repubblica democratica del Congo.

Secondo la televisione Ntv Kenya, il paziente è arrivato nel Paese sabato, passando per Kampala, in Uganda.

Le autorità sanitarie keniane non hanno ancora diffuso, dettagli sulle condizioni del paziente né indicazioni complete sull'eventuale tracciamento dei suoi contatti. Il Paese non aveva mai riscontrato un caso di ebola fino ad ora, nonostante l'esposizione al rischio di importazione del virus per la sua posizione di hub regionale e per gli intensi collegamenti terrestri e aerei con Uganda e Repubblica democratica del Congo.

Per questo il governo aveva pertanto intensificato da mesi le misure di preparazione, addestrando oltre mille operatori sanitari e predisponendo strutture per l'isolamento e il trattamento dei casi.

La notizia arriva mentre l'epidemia di Ebola nella Repubblica democratica del Congo ha superato gli 8 mila casi registrati, con più di 4000 mila morti. (ANSA).

